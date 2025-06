Domani eventi al Giardino delle Erbe

Domani il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio accoglierà i visitatori con due eventi e una mostra. Alle 10 è in programma una visita guidata dedicata alla lavanda, la pianta che in questo periodo offre tutto lo splendore della sua fioritura. Grazie alla presenza di una quindicina di varietà. il lavandeto appare come una tavolozza di colori: dal blu intenso al viola vibrante fino al rosa con sfumature quasi bianche. Una gamma di colori e profumi ancora più apprezzabili in quanto inseriti in un contesto di circa 450 piante officinali, gran parte delle quali fiorite. Durante il percorso saranno illustrate le proprietà benefiche dell’olio essenziale di lavanda esplorandone gli utilizzi in campo cosmetico, terapeutico e aromaterapeutico, così da unire al fascino dell’aspetto esterno quanto la lavanda offre al benessere della persona. Al numero 335.1209933 informazioni e prenotazioni al costo di 8 euro, 5 euro dai 6 ai 12 anni e gratuito sotto i 6 anni. Alle 18.30, nell’Arena ’Cristallo del Gesso’, annessa al Giardino con vista sulla Vena dei Gessi, terranno un concerto gratuito i corpi bandistici di San Lazzaro di Savena e di Casola Valsenio. Oltre agli eventi il Giardino propone una mostra fotografica di Renzo Marzocchi con immagini d’insetti e sovrapposizioni di fotografie con una visione della natura come non si era mai vista, che introduce il visitatore in un mondo pieno di fascino. La mostra, alla quale hanno collaborato Riccardo Ferniani e Antonella Cortesi, è aperta fino al 29 giugno negli orari di lavoro del Giardino, il sabato pomeriggio e la domenica.

Beppe Sangiorgi