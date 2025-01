Domani i funerali del ciclista ucciso da un’auto

Avranno luogo domattina i funerali di Giovanni Ricci Picciloni, il 70enne che nel pomeriggio di domenica scorsa alle porte di Cotignola, è stato travolto e ucciso da un’auto mentre percorreva in bici la strada provinciale ‘Naviglio’ all’altezza dell’agriturismo ‘La Barchessa’. Alle 9.15 avverrà la partenza dalla camera mortuaria dell’ospedale di Lugo per la chiesa di San Lorenzo. Si proseguirà, poi, per il cimitero di San Lorenzo. ‘Gianni’ lascia la figlia Manuela con Mattia e Renata, la sorella Marta, il cognato Ateo e la compagna Nadia.