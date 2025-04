Domani i funerali di Vittorio Tampieri in Collegiata

I funerali di Vittorio Tampieri, direttore del centro di ascolto della Caritas lughese, scomparso improvvisamente nel sonno nella notte fra venerdì e sabato a 83 anni, si svolgeranno domani alle 14 nella chiesa della Collegiata dei SS. Francesco e Ilaro. La salma, fino ad allora, sarà esposta nella cappella Don Bosco, all’interno della stessa Parrocchia.

"Ha servito la Chiesa con fede, speranza e carità – ricorda la Comunità Cristiana della Parrocchia, unitamente alle associazioni Caritas e Gli Amici della Caritas di Lugo –. Per seguire Cristo ha scelto il volto dei più semplici e poveri ai quali tutto si è donato. Un legame storico e affettivo con la città tutta di cui conosceva persone, storia e cultura restituita nei suoi numero libri. Testimone credibile della radicalità dell’annuncio cristiano ed esempio per chi gli è stato amico e per chi gli è passato solo accanto. Ci lascia una grade eredità di fede operosa e instancabile fino all’ultimo giorno".

Monia Savioli