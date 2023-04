Domani il Consiglio dell’Unione

È convocato per domani alle 20.30 il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. La seduta sarà allargata alla partecipazione di tutti i consiglieri dei nove Comuni dell’Unione e si terrà a Fusignano, all’auditorium "Arcangelo Corelli" in vicolo Belletti 2.

All’ordine del giorno la presentazione della bozza del Piano urbanistico generale (Pug) della Bassa Romagna, attualmente in fase di definizione attraverso un confronto preliminare con i consiglieri dei vari Comuni, i sindacati, le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Gli elaborati che saranno illustrati costituiscono una base sulla quale raccogliere gli ulteriori contributi da parte di amministratori e portatori di interesse, per procedere nella successiva fase di assunzione del Piano. Il Pug è il nuovo lo strumento di pianificazione urbanistica dell’Unione: si avvarrà di un approccio per il contenimento del consumo di suolo, attraverso la rigenerazione delle aree dismesse o degradate e dei territori urbanizzati, e capace di promuovere condizioni di attrattività e valorizzazione degli elementi storico-culturali e della campagna.