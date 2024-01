Domani il convegno. La sostenibilità e il credito in agricoltura

La sostenibilità e il credito in agricoltura sono due temi di grande attualità e di estrema importanza per il nostro Paese e per i nostri territori locali, nei quali il settore primario ricopre un ruolo fondamentale e strategico. Due temi sempre più simbiotici, soprattutto perché in base al DLgs 254/2016 molte aziende sono state chiamate ad aderire ai principi della sostenibilità secondo i criteri ESG (Environmental, Social and Governance, quindi ambientale, sociale ed economica), necessari per la redazione della rendicontazione di accompagnamento dei bilanci. Queste tematiche saranno al centro del convegno dal titolo, ’Credito in agricoltura e sostenibilità’, in programma domani dalle 9, a Ravenna nella sede della Nuova Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna (viale Farini, 14). Organizza l’appuntamento l’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Ravenna, con il patrocinio del Consiglio nazionale e della Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori Forestali.

Dopo i saluti di Giorgio Guberti, presidente della Nuova Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, Giovanni Gualtieri e Alfredo Posteraro, rispettivamente presidenti Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Ravenna e della Federazione regionale dell’Emilia-Romagna, e di Carlo Dalmonte, presidente Gruppo Caviro, seguiranno gli interventi di: Gianluca Buemi, consigliere segretario Conaf, Antonio Patuelli, presidente Abi, Michele Crivellaro, senior manager Bdo advisory, Damiano Carrara, rappresentante Intesa Sanpaolo, Luca Crema, consigliere Conaf, Valentino Tonini, direttore generale funzioni centrali Caviro.

Le conclusioni saranno affidate a Mauro Uniformi, presidente consiglio nazionale agronomi e forestali. L’appuntamento è aperto al pubblico e a ingresso gratuito.