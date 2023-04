Domani il docufilm su Arrigo Sacchi

"Fino al suo arrivo al calcio a grandi livelli, dire ‘giocare all’italiana’, ossia stare tutti in difesa, avere una sola punta e fare un golletto in contropiede, era un termine spregiativo. Con l’avvento di Sacchi e con la sua impressionante cultura del lavoro si è assistito ad una svolta. Il suo gioco ha fatto entusiasmare il mondo e non a caso sono arrivate vittorie che resteranno nella storia, tra cui ricordo spesso l’indimenticabile successo a Napoli per 3-2 il 1° maggio 1988 e l’1-1 nel 1989 in semifinale di Coppa Campioni a Madrid. Il Milan uscì tra gli applausi di tifosi di stadi tradizionalmente ostili come l‘San Paolo’ e il Santiago Bernabeu". Così Adriano Galliani, ‘storico’ amministratore delegato del Milan (compagine con cui è riuscito a vincere 29 trofei in 31 anni), aveva dichiarato ad inizio settembre di due anni fa in occasione del taglio del nastro, al museo civico San Rocco di Fusignano, di una grande mostra dal titolo ‘Oltre il Sogno. L’emozione del calcio totale di Arrigo Sacchi’, dedicata ad una delle personalità italiane più conosciute al mondo e tra gli degli allenatori più proficui degli ultimi 50 anni. Il ‘Profeta di Fusignano’ (così soprannominato per le sue memorabili imprese) sarà l’indiscusso protagonista dell’iniziativa in programma domani nella ‘sua’ Fusignano, dove alle 20.45 all’auditorium ‘Arcangelo Corelli’ sarà proiettato il docufilm ‘Arrigo Sacchi: la favola di un visionario’. Oltre allo stesso Sacchi sarà presente Nevio Casadio, regista del docufilm. Nato a Fusignano il 1° aprile 1946, fin dall’adolescenza fu attratto inesorabilmente dal calcio.

Dopo aver militato, come calciatore nelle fila di Cotignola, Fusignano e Baracca Lugo, cominciò a delinearsi la sua figura di allenatore, anche se, ad un certo punto, fu quasi tentato di lasciar perdere tutto per dedicarsi a qualcosa di più ‘serio’ e remunerativo, ossia affiancare il padre, produttore di scarpe, nella vendita all’ingrosso. L’attrazione per il pallone e in particolare per la panchina, sua massima aspirazione professionale, era però troppo forte, così, dopo aver allenato il Fusignano, l’Alfonsine e il Bellaria, approdò al settore giovanile del Cesena per poi sedere, nella stagione 198283, nella panchina del Rimini in C1. Il grande salto di qualità arrivò nella stagione 198788, quando Silvio Berlusconi lo chiamò sulla panchina rossonera. Con i ‘diavoli ha vinto lo scudetto nel 198788, una Supercoppa Italiana (1989), due Coppe dei Campioni (198889 e 198990), due Coppe Intercontinentali (1989 e 1990) e due Supercoppe Europee (1989 e 1990). Nel 1991 Sacchi passò alla guida della nazionale italiana e nel 1994 ottenne una storica finale ai Mondiali statunitensi. Il documentario punta a portare alla luce come un allenatore è diventato "l’allenatore". Ingresso libero.

Luigi Scardovi