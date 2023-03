Domani il libro di Bonoli ’Io corro’

La biblioteca di Cervia “Maria Goia” organizza per domani alle 17 la presentazione del libro ’Io corro. La storia di una passione e di uno stile di vita’, scritto dal cervese Giovanni Bonoli. Bonoli dialogherà con l’Assessora allo sport Michela Brunelli. L’esperienza del runner Giovanni Bonoli si traduce in un libro veloce ed originale, basato sui tanti aneddoti legati alle corse che il maratoneta cervese ha vissuto da protagonista negli scenari più prestigiosi ed affascinanti del mondo: New York, Berlino, Los Angeles solo per citarne alcuni.