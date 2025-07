Domani il premio giornalistico intitolato ad Antonio Batani

Domani sera si svolgerà la sedicesima edizione del Premio internazionale ’Antonio Batani’ al giornalismo, presso il Palace Hotel di Milano Marittima. L’evento, ideato dal fondatore del Gruppo Batani Select Hotels, sarà condotto da Massimo Giletti e promette di richiamare personalità di spicco del giornalismo e dello spettacolo. Il Palace Hotel, primo cinque stelle di Milano Marittima, festeggia i suoi vent’anni dalla storica inaugurazione, confermandosi simbolo di eleganza, glamour e punto d’incontro del jet set nazionale e internazionale.

In occasione dell’anniversario, la struttura celebrerà due decenni di raffinato servizio e di successi che hanno conquistato generazioni di ospiti illustri, da artisti e stilisti a imprenditori e sportivi. La serata di domani riporterà in auge l’epoca dorata di Milano Marittima, tra feste sulle note dei grandi dj, tramonti in riva al mare e il fascino senza tempo del Palace Hotel. Il red carpet accoglierà celebrità, amici e volti noti che hanno scritto la storia di questo luogo simbolo, in un suggestivo viaggio tra passato e futuro.

Il Premio ’Batani’ da sempre attento alla cultura, al giornalismo e all’arte, quest’anno amplia il proprio orizzonte. Grazie alla collaborazione con PhilART e con l’artista internazionale RABARAMA, la manifestazione ospiterà un allestimento speciale per testimoniare il legame del Premio con l’arte come strumento di crescita, inclusione e consapevolezza. PhilART, impegnata nella promozione di percorsi artistici anche nelle scuole, punta sulle nuove generazioni per costruire un futuro più autentico attraverso l’estetica e la riflessione critica. Ci sarò anche l’esibizione di Alessandro Ristori and The Portofinos.

Ilaria Bedeschi