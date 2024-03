Domani inaugura la mostra di ’Sorelle Festival’

È in programma domani alle 16.30 il taglio del nastro della mostra di Sorelle Festival al Palazzo del Podestà, evento clou della quinta stagione della rassegna femminista. Alle 17.30 è in calendario la performance delle artiste Alice Capelli ed Edvige Cecconi Meloni, a cura di Leonardo Marchesini, mentre alle 18.30 prenderà il via il talk storico sulle rivolte femminili, con gli interventi di Elena Magalotti dell’associazione Ipazia, Simona Valgimigli del consultorio di Faenza, Elisa Ottaviani di Sos Donna e Andrea Pirvulescu per Fideuram. Il giorno dopo, alle 11 al Fontanone, è previsto invece il finissage della mostra ‘Se sussurri la terra trema’, mentre alle 17 verrà presentato il libro della ricercatrice Carlotta Cossutta ‘Avere potere su se stesse’, dedicato alla figura della femminista britannica Mary Wollstonecraft.

f.d.