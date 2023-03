Domani incontro col Quartetto Guadagnini

In occasione del concerto di domenica, che vedrà sul palco del Teatro Alighieri il pianista Louis Lortie affiancato dal Quartetto Guadagnini, domani alle 10.30 presso la Sala Multimediale degli Antichi Chiostri Francescani (via Alighieri 4), saranno proprio i musicisti del concerto a tenere l’incontro col pubblico per introdurre all’ascolto i brani in programma. Sono previsti tre quintetti per pianoforte e archi: in do minore di Borodin, in fa minore di Respighi e in Mi bemolle Maggiore op. 44 di Schumann. Nato nel 2012, il Quartetto Guadagnini nel 2014 vince il premio Piero Farulli, in seno al XXXIII Premio Franco Abbiati, che segna l’inizio di una brillante carriera concertistica.