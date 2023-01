Domani incontro con Carlo Lucarelli Lo scrittore presenterà ‘Bell’abissina’

Ecco gli appuntamenti del calendario degli eventi invernali di Castel Bolognese in programma questa settimana.

Si comincia domani pomeriggio, alle ore 16.45, presso la biblioteca comunale dove verrà dato spazio a letture per bimbi da 0 a 36 mesi a cura delle volontarie “Nati per leggere”. Poco dopo, alle 18.30, sempre presso la biblioteca comunale, l’atteso incontro con lo scrittore noir Carlo Lucarelli. L’autore, noto anche per le sue numerose apparizioni in tv, presenterà il suo nuovo romanzo dal titolo “Bell’abissina” (Mondadori, 2022).

Sabato 14 gennaio, alle 11 del mattino, torna ‘Nati per leggere’, con letture per bimbi stavolta un po’ più grandicelli, dai tre ai sette anni , sempre a cura delle instancabili volontarie “Nati per leggere”.

Infine sabato 14 gennaio, alle ore 16, sempre presso la biblioteca Comunale, avrà luogo un curioso laboratorio archeologico dedicato ai bambini a cura di Marica Ossani. Seguirà la storia della tomba del guerriero.