Domani ingresso gratuito ai siti museli statali della città

Oggi al Museo Nazionale, Silvia Srebernic aspetta i vecchi e nuovi abbonati, per condurli alla scoperta di “monete preziose” ovvero i tesori numismatici custoditi nel medagliere. Domani è il 7 dicembre, data in cui ravenna ha avuto il riconoscimento per ben otto dei suoi monumenti di “patrimonio mondiale dell’umanità” dall’Unesco. Di consueguenza i siti museali statali di Ravenna saranno visitabili gratuitamente. Infine domenica alle 10.30 percorso dedicato a una favola di Natale. Al termine anche un laboratorio a tema.