Domani la festa del Patrono Fuochi d’artificio sul mare E oggi la messa in Duomo

Il Patrono farà brillare il cielo di fuochi d’artificio, come da tradizione. Domani alle 23, in occasione di Sant’Apollinare, i lidi ravennati saranno illuminati da uno spettacolo pirotecnico con coreografia speciale e multicolore. Dalle 22.30 alle 24 è vietata la balneazione e ogni attività in mare in un raggio di 50100 metri dalle ’zone di sparo’: a Marina Romea tra il bagno Boca Barranca e la foce sud del Lamone, a Punta Marina tra i bagni 4 Venti e Pelo, a Lido Adriano tra i bagni La Plage e Arcobaleno e a Lido di Classe tra il circolo nautico del Savio e la foce nord del Savio. Vietato l’accesso alla diga foranea sud di Marina di Ravenna dalle 7 di oggi alle 3 di lunedì.

Non mancheranno le celebrazioni presiedute dall’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni. La tradizionale messa solenne sarà celebrata oggi alle 10.30 in Duomo e trasmessa in diretta su TeleRomagna (canale 14). La scelta di anticipare la funzione a oggi, invece che domani, è stata fatta, si legge in una nota della Diocesi, "per favorire una maggiore partecipazione dei fedeli e del clero". Stasera alle 18 inoltre a Sant’Apollinare in Classe saranno celebrati i Secondi Vespri e, a seguire, la messa dell’arcivescovo. Oggi e domani sarà anche possibile partecipare alle visite guidare in Lis (la lingua dei segni) a Sant’Apollinare Nuovo, a cura dell’Opera di religione, alle 11 e alle 17.30. Altre visite, senza interprete, saranno alle 9.30, 10.15, 16 e 16.45. Ritrovo 5 minuti prima dell’orario nel piazzale della basilica, iscrizione obbligatoria a ravennamosaici.iteventi. La visita non ha costi aggiuntivi, oltre a quello del biglietto di ingresso.

Visite anche a Marina di Ravenna con la Pro loco. Oggi alle 19 c’è il bunker tour di Riviera Experience, con ritrovo al bacino Pescherecci (prenotazione obbligatoria a 351 6072377). Domani tornano ’i giorni del pesce azzurro’ con menù di pesce agli stand del bacino Pescherecci, che aprono alle 19. Oggi e domani inoltre in piazza Dora Markus arriva la ’Giostra del benessere’, con una serie di iniziative dedicate al mondo olistico. Il programma completo si trova su marinadiravenna.orgeventibacino22-23-luglio-la-giostra-del-benessere.