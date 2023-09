Domani la festa della Pubblica assistenza

La Pubblica Assistenza Città di Russi organizza una festa in occasione dei suoi primi 40 anni di attività di volontariato, domani in piazza Farini. Il programma: alle 9.40 i raduno dei mezzi della Pubblica assistenza di Russi e della Romagna. Alle 9.45 inaugurazione dei nuovi mezzi per trasporti sociosanitari ed esposizione del pannello in mosaico dedicato ai volontari. Alle 10.45 ritrovo nel giardino della Rocca ’Melandri’ e saluto delle autorità, alle 11.15 consegna ai volontari del ricordo del 40° anniversario. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso il teatro comunale.