Domani la Giornata della donna. Tante iniziative fra impegno e svago

Tante le iniziative previste per l’8 marzo a Ravenna. Dalle 7.30 alle 15 nella piazzetta angolo tra le vie Barbiani e Cavour Banchetti distribuzione mimose, a cura dell’ Udi Ravenna; dalle 8 alle 19 alla Casa di Cura Domus Nova 8 marzo: “Prestazioni strumentali di prevenzione polispecialistica dedicata alla donna”. Dalle 8.30 alle 13 “Un fiore a km 0” mercato contadino Campagna Amica Ravenna, via Canalazzo 59. Assaggi di cibo contadino e omaggio alle donne, a cura di Coldiretti Donne Ravenna e Floricoltura Bandini. Alle 10.30 in piazzetta Verde Sellitto a Villanova di Ravenna “Il mondo della donna”. Letture di poesie sulle donne scritte e interpretate da Novella Prati, a cura del Comitato cittadino.

Dalle 10 alle 12 nella sala Cavalcoli della Camera di Commercio “Impresa al femminile, tenace e resiliente. Donne imprenditrici raccontano la loro esperienza con una finestra sull’evento alluvione e ripartenza”. Dati e informazioni su imprenditoria femminile, a cura di Soroptimist, Camera di Commercio, Cpo Odcecra. Alle 11 al parco 8 Marzo di Porto Fuori inaugurazione di una panchina rossa e targa in ricordo di Lubiana Zabberoni, a cura dell’associazione 8 Marzo Donne di Porto Fuori; dalle 16.30 alle 19 al Cisim di Lido Adriano Otto marzo a Lido Adriano Laboratorio di cucito “Un fiore per tutte”; alle 17.30 inaugurazione mosaico “Ravenna. Città amica delle donne”, a seguire lotteria solidale, a cura di Librazione, Cisim, Informadonna, Agorà.

Alle 15.30 al Cra Don Giovanni Zalambani di Sant’Alberto Inaugurazione di una panchina rossa e letture di poesie sulle donne a cura di Antonella Tacchinelli; alle 17 nella Casa Museo Biblioteca Olindo Guerrini a S. Alberto, “Dietro il volto. L’universale mistero del velo”. Inaugurazione mostra fotografica di Rosetta Berardi. Dall’ 8 marzo al 6 aprile a cura dell’associazione culturale Amici di Olindo Guerrini, biblioteca Classense, assessorato al Decentramento.

Dall’8 al 31 marzo, in via Zirardini Open Air Gallery su “Le donne di Ravenna. Una rassegna di immagini dedicata alle donne nella storia di Ravenna”, a cura di Ravenna Tourism. Nelle sedi della provincia di Ravenna Legacoop Romagna consegna attestato di riconoscimento alle associate che hanno ottenuto la Certificazione sulla Parità di Genere, a cura di Legacoop Romagna. Nelle sedi della provincia di Ravenna Confartigianato incontra le nuove imprenditrici, a cura di Movimento Donne Impresa Confartigianato Provincia di Ravenna. Quindi il 9 marzo

alle 9.30 in piazza San Francesco si darà il via alla “Pedalata della mimosa”, prenotazione per i non soci Fiab; alle 11 al Museo Classis “La certificazione di genere: un processo di inclusione, miglioramento e opportunità”. Interverranno: O. Bakkali, N. Simoni, L. Marongiu, F. Moschini, M. Panebarco, C. Pedro, L. Serra, a cura di Fondazione RavennAntica. Alle 15 al circolo Arci Ammonite “E zir dla burdela” Camminata non competitiva. Percorsi da 5 e 8 km. Iscrizioni sul posto dalle 14.15 (dai 13 anni costo 10euro). L’incasso sarà devoluto al gruppo Una panchina per Elisa.

Inoltre a Russi per l’intero mese di marzo sono in programma diverse iniziative per ricordare e riflettere sulla storia delle donne e sui loro diritti. Domani è prevista la tradizionale distribuzione, a cura di Spi-Cgil Russi in piazzetta Dante dalle 8.30 alle 12. Parte del ricavato sarà destinato al centro antiviolenza Linea Rosa di Russi. Domani alle 15.30 presso il Centro sociale culturale Porta Nova, l’;autrice Donatella Di Bella ed Emanuela Capellari, con il sostegno di Linea Rosa e del Coordinamento donne Spi e Cgil, presenteranno il libro ’Legàmi’ (romanzo che percorre le tappe fondamentali della vita di una donna e il legame affettivo con i fratelli)