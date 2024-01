Domani la nave dei migranti. Mare troppo agitato, la Geo Barents posticipa lo sbarco

Contrordine. Slitta alle 8 di domattina l’arrivo della Geo Barents al Porto di Ravenna. L’ong ha infatti chiesto di poter ritardare lo sbarco, originariamente previsto per oggi, a causa delle difficili condizioni del mare in Adriatico. A questo punto verrà utilizzata la banchina del Terminal Crociere di Porto Corsini, come già si era ipotizzato in caso di slittamento, non più quella Fosfitalia alla Baiona. Intanto proseguono al Pala De André gli allestimenti dei laboratori sanitari e degli spazi per il personale medico, Croce Rossa Italiana, della Questura e dei Servizi Sociali del Comune. Saranno 20 i mediatori culturali che coadiuveranno il personale e circa 200 in totale le unità impegnate tra sbarco e adempimenti sanitari e di polizia.

Si tratta del settimo sbarco, a bordo della nave ci sono 65 casi di scabbia e 17 adulti con priorità di trattamento per varie patologie tra cui una donna in gravidanza. I migranti saranno distribuiti tra Lombardia (112), Toscana (112) ed Emilia-Romagna (112). I 27 minori non accompagnati dei 34 complessivi saranno distribuiti secondo le indicazioni che, specifica la Prefettura, perverranno nelle prossime ore dal Viminale. È lo sbarco più numeroso finora per Ravenna che nei sei precedenti aveva accolti 398 migranti. Con i 336 profughi che sbarcheranno domani si arriva a 734 complessivi.