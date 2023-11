Domani la nave dei migranti. Solo i minori rimarranno qui

Ieri mattina c’è stato il sopralluogo del prefetto Castrese de Rosa, e degli enti incaricati, al Pala De André per verificare condizioni logistiche ed organizzative delle misure di accoglienza dei 57 migranti che arriveranno domani alle 12 a bordo della nave Geo Barents di Medici senza Frontiere. Al palazzetto si svolgeranno le visite sanitarie e gli adempimenti di polizia.ù

Lo sbarco avverrà al terminal crociere di Porto Corsini e poi i migranti saranno accompagnati con bus al palazzetto.

Sono 44 adulti uomini e 13 minori non accompagnati tra i 15 e i 17 anni. La Prefettura segnala a bordo 9 casi di scabbia, già in trattamento. I 13 minori non accompagnati saranno collocati in una struttura di Santa Maria in Fabriago a Lugo, mentre gli adulti, 44 uomini, saranno ripartiti a livello regionale secondo il piano concordato con la Prefettura di Bologna.

Ecco la suddivisione: 11 saranno mandati a Bologna, 8 a Modena, 6 a Reggio Emilia, 5 a Parma, 4 a Forlì-Cesena e sempre 4 a Rimini, 3 a Ferrara e ancora 3 a Piacenza.