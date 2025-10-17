Domani la protesta del Mordani: "Imposizione del Comune illogica"

Confermata per domani mattina la manifestazione di protesta da parte dei genitori degli alunni della scuola Mordani, contro il trasferimento dello storico istituto elementare (nella foto gli striscioni di protesta fuori dalla scuola).

"Ci incontreremo al Mordani alle 12 per raggiungere tutti insieme piazza Kennedy– si legge in una nota firmata dai genitori – . Perché riteniamo illogica l’imposizione del Comune di Ravenna di spostare la scuola primaria Mordani negli edifici che ospitano la scuola secondaria ’Guido Novello’, e soprattutto non siamo d’accordo con il modo e i tempi con cui la decisione è stata presa e comunicata. Perché crediamo che la scuola sia uno dei cardini sui quali si basa una comunità cittadina, crediamo in un centro non solo fruito dai turisti, crediamo che lavorare in un ambiente adatto e di piccoli numeri possa aiutare a risolvere le nuove sfide della scuola, crediamo che si possa ancora trovare un equilibrio sostenibile tra piccoli numeri e grandi accorpamenti, perché nella scuola bisogna sempre investire e non pensare al puro calcolo economico, perché soprattutto crediamo che la scuola vada progettata insieme, nel tempo e per tempo.

La decisione unilaterale del Comune – continua la nota è avvenuta senza ascoltare le necessità dei genitori, degli insegnanti e del personale scolastico, senza costruire dunque insieme e nell’interesse di tutti un percorso partecipativo. Avremmo voluto confrontarci su un progetto, su un’idea lungimirante che ponga le premesse per un miglioramento delle condizioni scolastiche di alunne e alunni che frequenteranno medie ed elementari e per tutto il corpo educante. Ma ciò non è avvenuto e a rimetterci è la nostra scuola e il futuro dei nostri figli".

Ieri comunque il sindaco Alessandro Barattoni, a margine dell’incontro per fare il punto sui lavori in centro storico, ha confermato che l’Amministrazione non ha intenzione di recedere dalla sua scelta di trasferire le classi della ’Mordani’ negli edificoi della ’Guido Novello’.