Domani la sfilata del Carnevale dei ragazzi. E poi l’estrazione della lotteria

Appuntamento a Lido Adriano, domani, per l’ultima sfilata del Carnevale dei ragazzi di Ravenna. Si partirà alle 14.30 in viale Virgilio. Ancora una volta carri e gruppi mascherati delle parrocchie si sfideranno a colpi di creatività e allegria. Dopo la sfilata verrà proclamata la parrocchia vincitrice della 45esima edizione del Carnevale, la maschera più bella con riconoscimento offerto dal Resto del Carlino e saranno estratti i numeri vincenti della Lotteria.

Infatti al Carnevale dei ragazzi è legata una Lotteria di beneficenza che ha come primo premio una Citroen C3 e come obiettivo raccogliere fondi per la missione diocesana in Perù e per quella della comunità di Montetauro a Berat, in Albania. I biglietti sono in vendita in alcune parrocchie, in molti esercizi commerciali del centro e dei lidi, e saranno anche in vendita domani alla sfilata di Lido Adriano.

Fra i premi in palio oltre alla Citroen C3, in palio buoni per la spesa (Conad), buoni vacanza, piccoli elettrodomestici e telefonia. In particolare, il ricavato della vendita dei biglietti della lotteria (destinata anche alla missione di Berat, in Albania) e di una raccolta fondi che è stata avviata contribuirà al finanziamento dei costi del pellegrinaggio giubilare di don Stefano Morini, responsabile della missione dell’Arcidiodeci di Carabayllo e di 16 suoi collaboratori a Roma. Il gruppo arriverà in Italia in settembre e dopo la visita a Roma e il passaggio della Porta santa, farà tappa anche a Ravenna per reinsaldare i legami tra le nostre due diocesi sorelle.

Lotteria a parte, la Diocesi ha aperto un conto corrente per raccogliere fondi a questo scopo: Iban IT47H0854213103000000100240