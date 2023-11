Domani l’addio al ciclista investito. I funerali di Beltrani a Porto Fuori

Sono stati fissati per domani pomeriggio alle 15, nella chiesa di Santa Maria in Porto Fuori, i funerali di Daniele Beltrani, il ciclista 57enne deceduto sabato scorso in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 37, in via Meldola, all’altezza dell’incrocio con via Molino Selbagnone, nel Forlivese. L’uomo stava viaggiando in sella alla propria bici, in compagnia di alcuni amici, quando un’auto guidata da una ragazza in direzione Meldola ha invaso la corsia di marcia opposta, colpendo in pieno due ciclisti: Beltrani e un amico 70enne, ricoverato come lui all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Purtroppo per il 57enne non c’è stato nulla da fare e il medico ne ha constatato il decesso.

Sposato, con una figlia e un nipote di pochi anni, Beltrani, ex dipendente di Hera in pensione, era dirigente della Polisportiva di Porto Fuori dove abitava.

Proprio nella chiesa parrocchiale della frazione ravennate domani pomeriggio alle 15 è in programma l’ultimo saluto al cicloamatore. La salma, che oggi sarà trasportata dalla camera mortuaria dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena a quella ravennate, sarà esposta a partire dalle 14 di oggi. Domani pomeriggio ai funerali gli amici della Polisportiva Porto Fuori, con le divise delle varie discipline, si stringeranno attorno alla famiglia.

"Sicuramente ci saremo – dice il presidente della Polisportiva, Secondo Galassi –, stiamo valutando in che maniera".

La salma poi partirà per essere poi cremata.

