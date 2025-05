Domani lavori di asfaltatura

Inizieranno domani da Milano Marittima i lavori di asfaltatura su su via Michelangelo, tra viale Milano e via Verdi. Si proseguirà poi con il rifacimento del piano viabile di viale Leopardi, nel tratto tra viale Milano e via del Giorgione. Infine i lavori interesseranno via Verdi tra viale Ravenna e il canalino immissario saline, oltre all’intersezione con viale Ariosto. I cantieri stradali saranno preceduti dalla predisposizione e posa della segnaletica

sulla viabilità alternativa e sarà sempre garantito il transito ai residenti e ai mezzi di emergenza.

Nelle prossime settimane a Tagliata verrà inoltre invertito il senso di marcia: le vie interessate saranno via Abruzzi, nel tratto compreso tra viale Sicilia a via Ariete e via del Sagittario, nel tratto compreso tra via Abruzzi e via dei Gemelli.