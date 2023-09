Domani l’evento attorno al fuoco a Villa Emaldi

E’ in programma domani, dalle 17 alle 21, uno degli eventi clou della seconda edizione del Festival dei Calanchi e delle Argille Azzurre. Villa Emaldi, in via Firenze 238, sarà infatti teatro di ‘La Buca’, un progetto site specific coordinato dall’artista americano Christian Holstad insieme agli studenti del Corso di tipologia dei nuovi materiali per la scultura all’Accademia di Belle Arti di Bologna. L’evento è a cura di Viola Emaldi e dell’esperto tecnico ceramico Marco Malavolti, con l’assistenza degli studenti del corso Ifts per Tecnico del prodotto ceramico in Sviluppo, sostenibilità e design per il Made in Italy.

All’evento – realizzato nell’ambito di ‘Romagna a tu per tu sulla buona Strada’, cornice di proposte di turismo esperienziale lungo la Strada della Romagna – seguirà un brindisi finale attorno al fuoco.

Fra gli altri eventi in calendario questa settimana quello col finissage della mostra ‘Superficie Svelata - solchi del tempo’, giovedì 14 settembre al Fontanone, alle 18.30, a cura di Fos Ceramiche e Filippo Maestroni, mentre venerdì 15 settembre, al Parco della Punta degli Orti, in via Firenze, è in programma ‘Un Padiglione per il parco delle Argille Azzurre’: l’installazione, a cura dello studio Bartoletti e Cicognani, si presenta come una panoramica di opere storiche riferite ai calanchi.

Degustazione a cura di Ente tutela Vini di Romagna. Alle 19:30 seguirà Collinaria, concerto di Silvia Valtieri e Marco Liverani, mentre alle 20.30 l’appuntamento è col dj set di Simona Wilbi ‘Into the Tractor’, per la ‘Another Fucking Gallery on tour’.

Sabato 16 settembre, alle 16, a Villa Orestina, inaugurerà invece la mostra ‘I Geositi’. Seguirà una passeggiata guidata dal geologo Marco Sami. La settimana si chiude domenica, alle 8.30, con un trekking sulle argille azzurre della Pideura.

f.d.