Domani l’inaugurazione dell’esposizione ’Dittico’ alla niArt Gallery

Domani alle 18, nella NiArt Gallery di Ravenna (via Anastagi 4a), ci sarà l’inaugurazione dell’esposizione ’Dittico’, che mette in dialogo opere di Luca Freschi e Felice Nittolo. Con questa mostra la niArt gallery si presenta con un nuovo progetto artistico dove, sotto la direzione di Giovanni Gardini, si intende sviluppare uno stretto confronto tra i diversi cicli creativi dell’arte di Felice Nittolo e i protagonisti dell’arte contemporanea di varie generazioni.

Rinnovata nella sua visione e con il coinvolgimento di curatori esterni, la niArt intende offrire una diversa modalità di fruizione delle arti del nostro tempo per valorizzare, entro una cornice istituzionale, la relazione tra territorio e patrimonio culturale. Il primo dialogo con l’arte di Felice Nittolo è affidato a Luca Freschi. Attraverso un confronto serrato tra le Coca–Cola degli anni ’90 di Nittolo (nella foto a destra) e i Breviari di Freschi, si crea un rapporto intenso di rimandi pop. Se i Breviari sono luoghi della memoria in cui tra lo spazio della cornice e la forma ovale al loro interno, pochi elementi creano soluzioni originali e ogni volta uniche, le Coca–Cola si presentano come contenitori di tessere ed esse stesse tessere di un più ampio e originale mosaico. In occasione della mostra ’Dittico’, la niArt si arricchisce di un nuovo segmento permanente che presenta una scelta e significativa panoramica del cinquantennale lavoro di Felice Nittolo e dei linguaggi eterogenei che ha indagato lungo la sua carriera artistica, un’esposizione che mostra come il lavoro di Nittolo vada compreso come una ricerca sempre al servizio di una esplorazione profonda nel mondo del mosaico.

Gli orari della mostra e dell’atelier di Felice Nittolo sono i seguenti: dal 25 al 30 novembre, venerdì 17-19, sabato 10.30 -12.30/ 17-19 (chiuso venerdì 1 e sabato 2 novembre). Dal 6 dicembre al 12 gennaio 2025 apertura su appuntamento. Per prenotazioni niartgalleryravenna@gmail.com, o 338-2791174