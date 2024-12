Domani lo show delle fontane pirodanzanti

Proseguono gli eventi e spettacoli in piazza San Francesco, sede del Villaggio di Natale gestito da ADVS Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell’ospedale di Ravenna. Domani alle 18.30 la piazza sarà illuminata dal tradizionale spettacolo delle fontane pirodanzanti, una performance di fuoco, luci, musica e acqua.

Il Villaggio di Natale è aperto tutti i giorni fino al 6 gennaio dalle 15 con vin brulè, thè caldo, pandoro, dolci, palloncini per i più piccoli e tanta musica. Tutto il ricavato verrà utilizzato per la promozione della donazione di sangue. Al Villaggio si possono anche acquistare i biglietti della Lotteria della Befana 2025 al costo di 2,50 euro: quest’anno il primo premio è una Nuova Opel Corsa. L’estrazione è fissata per il 6 gennaio 2024 sempre in Piazza San Francesco alle 16.30 dopo lo spettacolo ’La Befana scende dal cielo’.

Nella foto, un momento dello spettacolo di una recente edizione.