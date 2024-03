Domani l’open day nella Casa della Comunità

Open day nella Casa della Comunità di Fusignano domani dalle ore 9 alle 13 (via V. Monti 13). Sarà un’occasione di incontro tra la cittadinanza e i professionisti dei Servizi socio-sanitari che abitano la Casa di Comunità anche per fare il punto sulle novità in arrivo sul territorio.

L’evento è frutto di un percorso partecipato durato circa un anno tra i professionisti dell’Ausl Romagna, l’amministrazione comunale e le associazioni di volontariato del territorio. Il significato è quello di inaugurare un “nuovo modo” di fare sanità nel territorio comunale in uno spazio fisico programmato insieme.