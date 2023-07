Domani mattina apre la nuova strada vicino all’alberghiero

Apre domani mattina la strada di collegamento fra via Di Vittorio e via Martiri Fantini a Cervia, completamento di via Attilia Angelini che costeggia l’alberghiero. I lavori hanno visto anche la sistemazione del parcheggio di piazzale Artusi con oltre 100 posti auto, che si integrano con l’area di sosta da 80 stalli realizzata due anni fa dal Comune.

Nelle prossime settimane saranno completati gli allacci alle reti Hera e verranno realizzati oltre 30 posti auto nella zona sud-est del comparto. Anche se i lavori non sono definitivamente terminati, il parcheggio è già fruibile e la strada è percorribile in sicurezza. L’area, di circa 12mila metri quadrati, diventerà anche un hub con aree di arrivo e sosta degli autobus. La nuova strada è parte di una serie di interventi per meglio collegare Cervia a Milano Marittima e snellire il traffico su via Martiri Fantini. L’investimento è di 1 milione e 400mila euro, a carico del privato.