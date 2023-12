Domani open day. Dalle 14 al Cmp per vaccinarsi

L’Ausl ha potenziato l’offerta vaccinale contro il Covid in tutte le sedi distrettuali e organizzato giornate di open day vaccinali a Ravenna, ad accesso libero, aperte alla fascia di popolazione under 60. La prossima è domani dalle 14 alle 18 negli ambulatori del Punto Prelievi del Cmp di Ravenna. Gli interessati potranno presentarsi senza appuntamento al pianoterra (ambulatori del punto prelievi). Alla luce dei lavori in corso che interessano il piano terra del Cmp, si invita la popolazione ad accedere dall’ingresso A (entrata a destra) del Cmp. Nel caso in cui i cittadini fossero già in possesso di una prenotazione al Cup sono invitati a disdirla. Per motivi organizzativi non si potrà effettuare più di 400 somministrazioni.