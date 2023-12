Domani pomeriggio open day al liceo musicale

Domani, dalle 16 alle 18, open day al liceo artistico ’Nervi-Severini’, nella sede di via Tombesi dall’Ova 14, "per dare a tutti – si legge in un comunicato della scuola – l’opportunità di esplorare il mondo della musica immergendosi nella bellezza, sia della musica, sia della residenza storica che ospita la scuola, e per scoprire l’offerta formativa del nuovo indirizzo liceo musicale attivo a partire dall’anno scolastico 2024-25". Durante l’open day sarà possibile provare diversi strumenti visitare anche i diversi laboratori artistici del liceo.

La partecipazione è gratuita e non serve prenotazione. Per ulteriori informazioni sull’open day e sull’offerta didattica della scuola è possibile visitare il sito web all’indirizzo www.liceoartisticoravenna.it