Domani proiezione de ’Il deserto rosso’ di Antonioni

Prosegue presso il Cinema Jolly, in via Renato Serra 33, il Cineforum ’Sguardi dal futuro’ organizzato dal Dipartimento di Beni Culturali e Start Cinema: domani sera alle 18 ci sarà la proiezione de ’Il deserto Rosso’. La pellicola di Antonioni, con Monica Vitti (nella foto) giunta al 60esimo anniversario, immortala una Ravenna atipica rispetto alle immagini da cartolina e sarà un modo per riflettere sull’evoluzione del paesaggio urbano in quasi contemporaneità con il controverso abbattimento delle torri Hamon.

Verrà proiettata la copia digitale restaurata dalla Cineteca Nazionale, Centro Sperimentale di Cinematografia, realizzata nel 2017 in 4k a partire dai negativi di scena e dalla colonna sonora messa disposizione da Rti–Mediaset. La correzione del colore è stata supervisionata dal direttore della fotografia Luciano Tovoli al fine di restituire al film la giusta colorimetria e il tono fotografico voluti all’epoca. Ingresso gratuito previa iscrizione all’indirizzo mail comunicazione@startcinema.it.