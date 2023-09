Domani raduno di auto e moto d’epoca: incasso pro-alluvionati

Siamo giunti alla Nona edizione del nostro raduno, l’incontro di Auto e Moto d’epoca “Machin e Mutur d’una volta”, con l’occasione di essere ancora una volta all’interno della nostra sagra paesana, la “Sagra de Caplèt“ a Porto Fuori. Io ho 31 anni, Manuel Severi 37: siamo appassionati di moto d’epoca, ci riteniamo fortunati perché siamo cresciuti con questa passione e vogliamo trasmetterla anche a qualche altro nostro coetaneo. Purtroppo con il passare degli anni di meccanici che sappiano veramente “mettere mano” a questi veicoli, ce ne sono sempre meno e presto sarà un grosso problema; bisogna riuscire a coinvolgere i giovani. Per questo motivo stiamo creando un’associazione tutta nostra per organizzare eventi insieme, raduni, passeggiate e gite in auto e moto d’epoca. La nostra sezione giovani si chiama “I Moscerini”. Domani è prevista la 9° edizione del nostro Raduno “Màchin e mutur d’una völta”, in collaborazione con il “Motoclub La Torre” di Alfonsine. Il ritrovo con iscrizione e colazione è previsto alle 8:30 presso la Piazza dell’Incontro di Porto Fuori, per fare poi un giro di 18-20 km. Il ricavato andrà agli alluvionati.

Matteo Chinellato