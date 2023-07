Domani riapre via Ragazzena, ma la ciclabile resta chiusa

Riapre domani via Ragazzena, chiusa dal maggio a causa dell’alluvione. L’Agenzia regionale, che sta completando i lavori di consolidamento dell’argine del Savio, ha ricostruito anche la massicciata stradale della via per il tratto di oltre cento metri interessato dalla rottura. Il Comune ha realizzato i lavori di rifacimento del fondo, dell’asfalto e della segnaletica funzionali alla riapertura della viabilità; ripristinate acqua e gas. La ciclabile sull’argine del Savio rimane interrotta fino al completamento dei lavori dell’argine.