Domani riaprirà il cavalcavia dopo il ripristino

I lavori sul cavalcavia ferroviario di Faenza sono quasi terminati. L’importante snodo viario che collega via Granarolo a piazzale Sercognani è chiuso da lunedì sera scorso, quando era stata segnalata l’apertura di una fessurazione sull’asfalto in corrispondenza del percorso ciclabile. Per via del tipo di infrastruttura si era reso quindi necessario interdire il transito a tutti i veicoli e i pedoni in tutti i sensi di marcia, dal centro città verso la zona industriale e viceversa, con conseguenti pesanti ripercussioni per il traffico nelle altre vie che consentono l’attraversamento della linea ferroviaria.

In una nota inviata ieri da Palazzo Manfredi è stato esplicitato che "Le operazioni hanno permesso di individuare e riparare la causa del problema: il collasso di un vecchio allacciamento fognario che si trovava a sei metri e mezzo di profondità. L’allaccio è stato ripristinato e la conduttura completamente rifatta per garantire la massima sicurezza e stabilità anche in futuro. Grazie all’impegno degli operai e dei tecnici che hanno lavorato senza sosta, è stato possibile risolvere il problema creatosi su uno degli assi viari più importanti della città".

Non a caso dopo i primi rilievi le ditte incaricate e i tecnici che avevano svolto i sopralluoghi, erano stati costretti a procedere con più approfonditi scavi al fine di verificare nel dettaglio la causa del cedimento dell’asfalto ed individuare la criticità principale. Già nella giornata di martedì era stata individuata la causa e tecnici e ditte avevano iniziato i complessi lavori in profondità per risolvere il problema e consentire una celere riapertura del cavalvavia. Si procederà ora con il ripristino dell’asfalto ed è stata confermata la riapertura del cavalcaferrovia "al più tardi per la mattina di sabato 30 agosto, salvo condizioni meteo avverse che possano rallentare gli ultimi interventi".

Permarrà quindi fino alla riapertura del cavalcavia al transito veicolare l’interdizione al passaggio di veicoli e pedoni e le deviazioni sui percorsi alternativi che erano stati precedentemente segnalati. Per quanto concerne il traffico leggero le deviazioni consigliate sono lungo via Laghi, via Filanda Nuova, via Malpighi, via Della Valle e via Chiarini. La circolazione dei mezzi pesanti invece è consigliata verso Ravenna lungo via Boaria e la circonvallazione.