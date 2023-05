Domani seconda edizione della Veleggiata delle Rose

Si svolgerà domani presso il Circolo Nautico Cervia - Amici della Vela, la 2ª Veleggiata delle Rose, organizzata in collaborazione con Confartigianato della Provincia di Ravenna e Inner Wheel Club di Ravenna. L’iniziativa, diventata oramai una classica della vela cervese, è un evento non

competitivo organizzato anche per sensibilizzare sui temi di genere e di rispetto dell’ambiente, al quale parteciperanno imbarcazioni locali e non. Le imbarcazioni salperanno, dopo lo skipper briefing mattutino, alle 14 e sarà anche l’occasione per festeggiare il 70° anniversario sia della Confartigianato provinciale sia del Circolo Nautico di Cervia – Amici della Vela.