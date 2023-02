Domani sera al Mariani ’Trashin’ Recuperato il film cult degli skaters

’Thrashin corsa al massacro’. Forse questo titolo dirà poco agli amanti del cinema, ma per chi fa skate si tratta di una pietra miliare della filmografia dedicata. Domani sera alle 21 il cinema Mariani (via Ponte Marino 19, a Ravenna), nell’ambito del ciclo “Finalmente è giovedì”, propone la pellicola del 1986 del regista David Winters, con un giovanissimo Josh Brolin come protagonista. Lo spunto per proporre una rassegna di film dedicati allo skateboard viene da Marcello Pernisa, uno degli storici frequentatori del circolo Scintilla, il primo skatepark mai esistito a Ravenna. "Si tratta di un’idea nata una sera davanti a una birra – racconta Marcello –. Ci siamo ritrovati coi ragazzi che frequentavano lo Scintilla tra gli anni ’80 e ’90 per ricordare i vecchi tempi e da lì è nato tutto. Abbiamo pensato di riunirci ancora per guardare qualche pellicola che avesse significato qualcosa nella nostra adolescenza e rievocare la carica che c’era in quel periodo". In quel decennio la scena skate ravennate era davvero importante. Si svolgevano diversi contest in zona, alcuni dei quali presso lo Scintilla stesso, e venivano skaters da tutta Italia per parteciparvi. ’Thrashin corsa al massacro’, oltre a essere il primo film di genere, è una delle opere cinematografiche più rappresentative dell’epoca.

’Cello’, così come lo conoscono tutti, vorrebbe creare una rassegna che possa coniugare cinema e storia dello skate partendo dalle origini negli anni ’60, fino ad arrivare ai giorni nostri nei quali le tavole, le storie e gli interpreti sono molto diversi da allora, ma accomunati dalla stessa filosofia. "Divertirsi – spiega –. La libertà di espressione e la capacità di divertirsi con poco, anche solo con un marciapiede e un muretto te la porti sempre dietro, anche se smetti di skateare". La filmografia è limitata, ma esiste. ’California skate’, ’Lords of Dogtown’ e ’Paranoid park’ sono le opere più famose di ieri e di oggi, ma esistono anche delle vere e proprie chicche come ’Questa non è la California’, un docufilm che parla della nascita dello skate nella Berlino Est ai tempi del muro e ’Skate kitchen’ sullo skateboard al femminile. Le farragini legate ai diritti d’autore non aiutano, ma ’Cello’ spera di riuscire nell’intento di creare un appuntamento fisso. Intanto si parte con Thrashin, poi si vedrà. La particolarità legata a questa serata è che tutti i ragazzi dello Scintilla e molti altri, si incontreranno alle ore 20 sotto Porta Adriana con le loro tavole per percorrere via Cavour fino al cinema Mariani, possibilmente abbigliati nei colori sgargianti che andavano di moda negli anni 90. ’Cello’ ha ricevuto adesioni da tutta la provincia e ci sarà anche l’icona della skate ravennate Giorgio Zattoni il quale, per l’occasione, porterà la replica della tavola adoperata nel film, per eventuali foto di rito, e parlerà della mancanza a Ravenna di uno skatepark degno di questo nome.

Stefano Pece