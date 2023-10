Domani sera al Piteco club evento a favore degli alluvionati

Il Piteco Club, discoteca a Godo di Russi, inaugura la stagione con una serata a favore delle famiglie colpite dall’alluvione. Domani sera infatti, l’ingresso a offerta libera sarà destinato al Comune di Russi.

"A nome dell’amministrazione comunale – commenta il vice sindaco Grazia Bagnoli – ringraziamo i gestori della discoteca per questa iniziativa. Dopo l’alluvione tutto il territorio si è mobilitato per portare il proprio contributo; ogni singolo gesto non solo ha aiutato la nostra comunità, ma l’ha resa più forte e unita di prima".

Il programma della serata di apertura di domani prevede musica e ballo con l’Emilia Romagna Band composta da Marco Tagliavini (sax contralto), Daniele Donadelli (fisarmonica e tastiere), Gabriele Zaccherini (clarinetto in Do), Pier Martinetti (chitarra), Loris Bresciani (basso), Raffaele Calboli (batteria). Inoltre verrà dato spazio anche ad intermezzi di mu8ica boogie woogie, balli di gruppo e canoni risalenti agli anni 60, 70 e 80 con Renato Tabarroni.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 0544-419443 - 051-781607.