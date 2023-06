Domani sera cena mindfulness per Cervia social food

Ultimo appuntamento di ‘Verso la cucina popolare: un percorso di consapevolezza. Cervia Social Food, il progetto di welfare di comunità, si sta preparando all’apertura della cucina popolare in via Levico 13, prevista nell’autunno 2023.

Per accompagnare il percorso verso questo progetto e questi valori, sono stati organizzati tre incontri di riflessioni e di esperienze sul cibo, sul rapporto personale con il cibo e sul modo di condividere lo stare a tavola. L’ultimo di questi tre momenti è in programma per domani, giovedì 8 giugno alle 20.30 presso il ristorante Paia Villa Inferno con una ‘cena mindfulness’ insieme a Maria Teresa Tartaglia. Per prenotazioni contattare il numero 3343298097.