Domani sera Massimo Pirini presenta il suo libro alla biblioteca ’Casadio’

Sono ripartite le attività della biblioteca ’Terzo Casadio’ di Porto Fuori. Questi i prossimi appuntamenti. Domani sera, alle 20.30, Massimo Pirini presenta la sua prima opera, ’Incredibili storie credibili’. Attraverso una trentina di racconti in cui la fantasia la fa da padrona l’autore fa riflettere su quanto sia facile in questi tempi di alta tecnologia far apparire vero ciò che non lo è e viceversa. Venerdì 14 marzo alle 20.30 ’La democrazia delle donne’: Laura Orlandini, ricercatrice e scrittrice parla con immagini e racconti del ruolo delle donne nella Resistenza e la costruzione della Repubblica. Presentano e introducono Carla Olivieri, presidente dell’Anpi di Porto Fuori, e Angela Gulminelli, presidente di ’8 marzo Donne di Porto Fuori’.