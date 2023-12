Domani su Rai 1 riparte il viaggio di ‘Linea Verde Start’

Domani alle 12, su Rai 1 ricomincia il viaggio di ‘Linea Verde Start’ nell’eccellenza dell’artigianato e delle piccole imprese che fanno grande il Made in Italy. In questa nuova edizione, il cammino del programma realizzato in esclusiva con Confartigianato e condotto da Federico Quaranta si snoderà in dieci tappe. Protagonista di questa prima puntata della nuova serie sarà Vicenza.

Con Linea Verde Start, il saper fare artigiano è quindi nuovamente protagonista della narrazione televisiva di Rai1 dedicata alla bellezza dei territori italiani e alla loro biodiversità produttiva. Tutte le puntate delle stagioni precedenti sono disponibili anche in streaming su Rai Play.