Domani visita di Maurizio Landini

Maurizio Landini farà visita alla Camera del lavoro di Faenza, in via Chiarini, domani alle 10. Il segretario generale della Cgil arriverà nella città manfreda, una delle realtà maggiormente colpite dalle alluvioni di maggio, per riscontrare i danni alla sede sindacale e per denunciare la gravità dei ritardi del governo.

Grazie allo sforzo incessante di sindacalisti, delegati, iscritti e simpatizzanti, che per giorni hanno spalato fango e liberato i locali da quanto andato distrutto dalla furia dell’acqua, la Cgil di via Chiarini è da qualche giorno tornata a ricevere il pubblico e fornire tutti i servizi che erano quotidianamente garantiti prima dell’alluvione, seppure in locali più ristretti.