Domani visita guidata al cimitero militare

Domani ’Romagna insieme’ organizza una visita guidata al cimitero militare di Piangipane, condotta da Paolo Piccinini. L’appuntamento con la guida all’ingresso del cimitero (in via Piangipane 24) è alle 9.20 per la consegna delle radio guida. Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento del numero di partecipanti prenotati.

Il programma prosegue alle 11 nella sala della parrocchia di Piangipane in via Piangipane 430, con il presidente nazionale Matteo Altavilla che presenta il programma nazionale Acli e Cta ‘Viaggio per la Memoria, iniziative 2023’. La quota di partecipazione per la visita al cimitero è di 8 euro per i soci Acli e Cta 2023. Per i non soci la quota è di 12 euro e senza copertura assicurativa.

L’iscrizione all’associazione Cta 2023 comprendente le coperture assicurative è di 15 euro. Per maggiori informazioni, www.ctacli.ra.it, oppure telefonare al numero 329-2374440.