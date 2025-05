Domani visita guidata alla pieve di Santo Stefano

Domani, alle 16, lo storico dell’arte Marco Vallicelli condurrà una visita guidata alla Pieve di Santo Stefano in Tegurio, via Croce 38, a Godo di Russi. Nel corso del suo intervento Vallicelli metterà anche in evidenza il valore del romanico europeo con l’ausilio di molte immagini. Si tratta del terzo appuntamento del ciclo di incontri dedicato alla scoperta delle pievi e di altri antichi luoghi di culto promosso dall’Associazione Culturale Antica Pieve, presieduta da Claudio Guidi.

Ai presenti sarà consegnata in omaggio copia della pubblicazione ’Antiche pievi. A spasso per la Romagna. Settima parte’ a cura di Marco Vallicelli, Marco Viroli e Gabriele Zelli, foto di Tiziana Catani e Dervis Castellucci.

Partecipazione libera. Per informazioni: Claudio Guidi 338-6462755, oppre mail a ass.anticapieve@pec.it.