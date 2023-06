Domani visite guidate per scoprire la civiltà del sale

Tornano le visite guidate a Musa - Museo del Sale alla scoperta della civiltà del sale e della storia della città attraverso i reperti archeologici esposti al museo.

Appuntamento domani alle 21 al Museo del sale di Cervia (via Nazario Sauro) per seguire Il percorso guidato che accompagna i visitatori in un emozionante viaggio nel tempo, in compagnia degli esperti, alla ricerca delle origini della città di Cervia alla sua evoluzione nel corso del tempo fino ad arrivare ad oggi.

Ad accogliere i visitatori e a condurli attraverso la storia del sale e della città saranno i salinari del gruppo culturale Civiltà Salinara. Insieme a loro la dottoressa Giovanna Montevecchi arricchirà la visita illustrando la sezione archeologica del museo che racchiude i tesori del passato della città del sale. Museo aperto tutte le sere dalle 20.30 alle 24; ingresso 2 euro, la visita è compresa nel prezzo del biglietto di ingresso.