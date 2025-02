Domenica 2 marzo torna il Carnevale di Borgo Montone

Torna, come da tradizione, il Carnevale di Borgo Montone: appuntamento domenica 2 marzo a partire dalle 15. Il Comitato cittadino di Borgo Montone, anche quest’anno, grazie ai volontari e con il patrocinio di Comune di Ravenna – Assessorato al Decentramento organizza la tradizionale Festa di Carnevale "dedicata a tutti i bambini e genitori mascherati per le strade del paese". Il ritrovo sarà presso il gazebo di via Sebino, poi a piedi o in bici, tra cantie balli si va in Pineta, a giocare con pentolaccia, il tiro alla fune, la pesca miracolosa.

Alle 16,30 appuntamento nella sede dove ci sarà la magia del Mago Lidio e tanto divertimento. Merenda per bimbi minori di 11 anni (3 euro); aperitivo per gli adulti (7 euro). Prenotazione obbligatoria entro il 26 febbraio (pagamento Satispay): 339 1899415.

In caso di maltempo la festa si svolgerà presso la sede del Comitato. Informazioni: il borgomontone@gmail.com