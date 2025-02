Domenica 23 febbraio torna l’iniziativa. Una piega per lo ’Ior’

Torna la campagna di raccolta fondi ’La mia mamma è bellissima’, a sostegno delle pazienti oncologiche che a causa dei trattamenti medici sono costrette ad affrontare l’effetto collaterale

più temuto: la caduta dei capelli. L’iniziativa dell’Istituto Oncologico Romagnolo, alla quale collabora anche Confartigianato Benessere, è resa possibile da tanti acconciatori volontari e dalla

loro professionalità.

Chi vorrà contribuire, domenica prossima potrà andare a farsi fare una piega a Ravenna presso la

sede Ial in via Vulcano 78 dalle ore 8.30 alle 17, a LUgo presso Conad Superstore in via Fabio

Taglioni 3 dalle 9.30 alle 17, o ad Argenta presso Avis in via Naz.le Ponente 5/a dalle 14

alle 19.