Domenica 6 aprile in piazza del Popolo ’Mercato in festa’

Per tutta la giornata di domenica 6 aprile, piazza del Popolo a Faenza ospiterà un mercato ambulante straordinario ricco di proposte commerciali e intrattenimenti.

Organizzato dalle associazioni del commercio faentine, Confesercenti e Confcommercio, con il patrocinio e il contributo del Comune di Faenza, il Mercato in Festa, che giunge alla quinta edizione, si svolgerà dalle 8 alle 20. Happy Family intratterrà le famiglie con giochi di legno e di ingegno e laboratori creativi in piazza della Libertà dalle 10 alle 18. La manifestazione rientra nelle iniziative e nei progetti che hanno l’obiettivo di dare una maggiore centralità al Mercato di Faenza, un’unicità della città e del suo centro storico che si vuole promuovere con più forza e determinazione, perché sia i faentini che non, lo frequentino e lo vivano sempre di più come luogo di socialità oltre che di shopping.

"Il mercato ambulante – commenta il vicesindaco e assessore con delega allo sviluppo economico Andrea Fabbri – è parte integrante dell’offerta commerciale del centro storico, e l’amministrazione comunale intende promuoverlo e valorizzarlo anche attraverso il finanziamento di questa iniziativa".

"Un evento – continua – che si sta consolidando come uno degli appuntamenti fissi della nostra primavera e del nostro inverno. Siamo consapevoli che questa è solo una parte delle nuove azioni che dobbiamo mettere in campo per dare una nuova sostenibilità economica ai nostri ambulanti". Durante la giornata si potrà usufruire della navetta elettrica gratuita Green-Go Bus: è previsto un servizio straordinario in centro da piazzale Pancrazi e dal Centro commerciale Borgo replicando gli orari del sabato.