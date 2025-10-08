Domenica apertura straordinaria di Casa Muky Matteucci a Faenza

La prossima sarà una domenica speciale per Faenza. Infatti per celebrare il compleanno di Vanda Berasi, conosciuta da tutti con il nome d’arte di Muky, dalle 16 sarà possibile visitare la Casa Muky Matteucci in piazza 2 Giugno 7 a Faenza che, alla sua morte, per sua volontà testamentaria, è andata in eredità alla Fondazione Mic Faenza. Il 9 ottobre l’artista avrebbe infatti compiuto 99 anni.

Un’ora dopo, alle 17, verrà presentato il libro ’Muky, i giardini fioriti’ di Erika Dardi edito da Curcio Editore. Oltre all’autrice, a Claudia Casal, direttrice del MIC Faenza, a Enzo Dall’Ara e ad Antonio Osnato sarà presente l’ospite d’eccezione Carlo Lucarelli (ingresso libero).

Il libro racconta la vita straordinaria e rivoluzionaria dell’artista di origini trentine Vanda Berasi, in arte Muky (ceramista, poetessa, pittrice, scultrice, animatrice di eventi culturali) che ha esposto in tutto il mondo le sue ceramiche e ha vinto premi artistici e letterari prestigiosi.

Muky approda a Faenza, arrivando da Roma, città dove appena ventenne si trasferisce per fare arte e dove diventa protagonista del Magnifico Gruppo dell’Accademia di Villa Massimo, allieva di Mazzacurati e Leoncillo, modella di Guttuso, esponente di quell’Informale che la vede già presente in molte rassegne all’estero. Sono gli anni Cinquanta, Muky indossa blue jeans rattoppati che ha comperato in America, shorts e minigonne inguinali, calze a rete tagliate sulle punte dei piedi perché s’intraveda lo smalto nero delle unghie, la bocca dipinta di rosso fuoco. Ha vissuto a Faenza in un raffinato palazzo del Settecento dove, settant’anni fa, decise di fermarsi dopo l’incontro con il ceramista Domenico Matteucci che divenne suo compagno di vita per trentasei anni.

Nel suo palazzo organizzava quelli che sono ricordati come i “Cenacoli della Loggetta del Trentanove”. Incontri dove, dall’inizio degli anni Sessanta, ha ospitato i nomi più importanti dell’arte, del teatro, della letteratura, della fotografia, della medicina, della critica d’arte. I faentini all’inizio l’accolsero come una marziana, non erano ancora pronti alle sue stranezze, ma presto la considerarono patrimonio della città.