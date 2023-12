Domenica appuntamento per ripulire la spiaggia. Dalle 10 alle 12, a Tagliata di Cervia

La Rete di associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese” lancia una serie di appuntamenti per la pulizia delle spiagge: si inizia domenica, fino alle ore 12, per una pulizia della spiaggia libera di Tagliata di Cervia, nella zona di via Salentino (concessione 34 e limitrofe), dove quest’estate si sono involati due pulcini di fratino. Appuntamento direttamente in spiaggia alle ore 9.45.

Verranno forniti sacchi, portarsi guanti ed eventualmente una pinza per la raccolta. D’obbligo abbigliamento comodo e adeguato alla stagione invernale. L’obiettivo sarà il recupero dei materiali spiaggiati dalle mareggiate invernali. Per informazioni, chiamare il 334-9470326 o scrivere a fratinoravenna@gmail.com