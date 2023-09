Domenica ‘Bambini in festa’ ai Giardini pubblici

La Round Table 11 ed il Club 41 di Ravenna organizzano per domenica prossima dalle ore 10:30 presso i Giardini Pubblici (in viale Sante Baldini) la diciassettesima edizione dell’appuntamento ’I bambini in festa’. Sarà una giornata dedicata ai più piccoli e non solo, ricca di numerosi spettacoli ed intrattenimenti: animazione, i trucca bimbi, il mago, il trenino che girerà per il parco, i clown. Inoltre ci sarà la possibilità di ammirare le costellazioni all’interno del planetario, provare il simulatore di guida con la moto della polizia stradale ed ammirare la Lamborghini. Ma si potrà anche fare un giro sui pony ed una corsa sui go-kart a pedali, partecipare alla pesca di beneficenza dove si vince sempre. Spazio infine agli intrattenimenti musicali dal vivo e a stand gastronomici.