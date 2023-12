Domenica due visite guidate per scoprirne tutti i segreti

A Casa Dante (via G. Da Polenta, 4), è in programma l’iniziativa ’Vieni a scoprire il Museo con noi!’, visite guidate ad aggregazione libera a cura della Fondazione RavennAntica, realizzate in collaborazione con Comune, Classense e Regione. Domenica alle 10.30 appuntamento con ’Allor si mosse, e io li tenni dietro. L’ “ultimo rifugio” del Sommo Poeta e la zona dantesca attraverso i secoli’; a curare la visita guidata Sara Baldini. Alle 11.30 ’La Ravenna di Dante, tra Romanticismo e contemporaneità’; visita guidata a cura di Veronica Quarti. Punto di incontro di tutte le visite: Casa Dante. Costo 3 euro a partecipante oltre al biglietto di ingresso al Museo. Per informazioni e prenotazioni: 0544/215676.