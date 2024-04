Domenica il gp. Liberazione e Vivicittà

Domenica 14 si correrà ad Alfonsine la 40esima edizione del Gran Premio Liberazione, uno degli appuntamenti più tradizionali ed attesi del calendario podistico romagnolo. E ad arricchire l’evento quest’anno sarà Vivicittà 2024, manifestazione nazionale Uisp che proprio quest’anno compie 40 anni. Ritrovo dalle ore 8 e partenza alle ore 9.30, tutto in piazza Gramsci, che fungerà da cuore della manifestazione. Iscrizioni sul posto fino a 10 minuti prima della partenza. Per l’iscrizione anticipata invece è possibile inviare una mail a podalfonsinese@gmail.com allegando copia della tessera e certificato per attività agonistica oppure visitare il sito www.irunning.it/emiliaromagna.

Per info e comunicazioni Daria tel. 339.1080863 oppure Alfredo 347.2384362.